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مران .. كارتيرون يجتمع باللاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين مران .. كارتيرون يجتمع باللاعبين

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.

المصرى اليوم

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