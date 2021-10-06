★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.