حسين لبيب يكرم بطلي الجمهورية للكروكيه.. و يستقبل وفدًا من الشارقة الإماراتي

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كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اليوم بمقر النادي، أحمد نصر وأماني حسن بطلي الجمهورية في الزوجي المختلط للكروكيه.

وكان الزوجي قد فاز على محمد طه وبولين محب في نهائي بطولة الجمهورية.

ويذكر أن زوجي الزمالك فاز مع النادي ببطولة كأس مصر وبطولة كأس الاتحاد وأخيرا بطولة كأس الفردي.

وفاز البطل أحمد نصر بآخر نسخة لبطولة مصر الدولية التي يستضيفها نادي الجزيرة على أبطال ١٠ دول أبرزها إنجلترا ونيوزيلاندا وأمريكا وأيرلندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.

وفي سياق أخر استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وفداً إماراتيا برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لبحث سبل التعاون المشتركة بين النادي والمجلس في المجال والرياضي والاجتماعي وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بفرع نادي الزمالك بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد الشيخ عبد الله الدح عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ونبيل محمد العشري رئيس اتحاد كرة اليد الإماراتي.

وشهد اللقاء الذي جمع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.