أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسين لبيب يكرم بطلي الجمهورية للكروكيه.. و يستقبل وفدًا من الشارقة الإماراتي

Print
حسين لبيب يكرم بطلي الجمهورية للكروكيه.. و يستقبل وفدًا من الشارقة الإماراتي حسين لبيب يكرم بطلي الجمهورية للكروكيه.. و يستقبل وفدًا من الشارقة الإماراتي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، اليوم بمقر النادي، أحمد نصر وأماني حسن بطلي الجمهورية في الزوجي المختلط للكروكيه.

وكان الزوجي قد فاز على محمد طه وبولين محب في نهائي بطولة الجمهورية.

ويذكر أن زوجي الزمالك فاز مع النادي ببطولة كأس وبطولة كأس الاتحاد وأخيرا بطولة كأس الفردي.

وفاز البطل أحمد نصر بآخر نسخة لبطولة مصر الدولية التي يستضيفها نادي الجزيرة على أبطال ١٠ دول أبرزها إنجلترا ونيوزيلاندا وأمريكا وأيرلندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.

وفي سياق أخر استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وفداً إماراتيا برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لبحث سبل التعاون المشتركة بين النادي والمجلس في المجال والرياضي والاجتماعي وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بفرع نادي الزمالك بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد الشيخ عبد الله الدح عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ونبيل محمد العشري رئيس اتحاد كرة اليد الإماراتي.

وشهد اللقاء الذي جمع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر