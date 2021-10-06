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الليلة.. يد يواجه برشلونة في ربع نهائي للأندية

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الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية الليلة.. يد يواجه برشلونة في ربع نهائي للأندية

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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي مع نظيره برشلونة الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا في المملكة العربية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27، ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة والمنافسة على اللقب.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة هي الخامسة للزمالك في كأس العالم للأندية، وسبق للفريق وأن حصد الميدالية البرونزية في عام 2010.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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