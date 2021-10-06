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علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز

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علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز

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نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغريدة ععلي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بمناسبة الذكري اللثامنة والأربعين لإنتصارات حرب أكتوبر.

كتب علاء في تغريدته «تحية تقدير وإحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكري حرب أكتوبر.. اللهم أربط على قلب كل من فقد عزيزغالي لديه وأنزل عليه السكينة والرضا وارزقه مقام الصبر والتوكل يارب» .

وأرفق علاء مبارك بتغريدته مقطع صوتي مصاحب لصورة تجمع بين والده الرئيس الراحل حسني مبارك ونجله الراحل محمد علاء والذي توفي عام 2009، ليعلق مئات المتابعين له على التغريدة باالدعاء لهما بالرحمة وتوجيه التحية لشهداء القوات المسلحة وأبطالها بمناسبة ذكري الإنتصار العظيم

المصرى اليوم

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