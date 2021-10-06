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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ايفانز منساه

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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ايفانز منساه سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ايفانز منساه

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أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأولميبي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع لاعب الدحيل، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء الأربعاء.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 5 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.‎

المصرى اليوم

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