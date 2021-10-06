استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بشلاتين

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في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لنشر الوعى الثقافى في كل محافظات مصر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث استمر قصر ثقافة الشلاتين في تقديم فعاليات الأسبوع الثقافى بالشلاتين تضمن محاضرة عن «كوفيد-19» حاضرها د. فتحى عبدالعزيز استشارى الصدر بمستشفى شلاتين العام، متحدثا عن فيروس كورونا وأعراضه ومدة حضانته ومدي خطورته وكيفية الوقاية منه وضرورة المحافظة على التباعد الإجتماعي لتجنب الإصابة به، كما تحدث عن لقاحات فيروس كورونا وأهميتها وكيفية الحصول عليها، وعلي هامش المحاضرة أقيمت عدد من الورش الفنية المختلفة.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان «الكشافة تعزز مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال» ألقها عبيد طربوش، تحدث فيها عن أن الكشافة تعزز مهارات التواصل وتقوي شخصية الطفل، وايضا تعزز من مهارات التواصل لديه وتقوي شخصيته، وهناك دراسة أُجريَت على عدد من الأطفال الذين التحقوا بالكشافة وآخرين لم يتلحقوا بها، تبيّن أن الأطفال الذين التحقوا بالكشافة كانوا أكثر سعادة وقدرة على تحمل المسؤولية وأكثر لطفًا وتحلّوا بالثقة بالنفس، وكانت توقعاتهم المستقبلية مفعمة بالأمل والتفاؤل، مقارنةً بما أظهره الأطفال الذي لم يلتحقوا بالكشافة حيث كانوا أكثر طاعة وانضباطًا، وقد انعكست هذه الصفات على علاقاتهم بالآخرين ومهارات التواصل لديهم وأثرت على شخصياتهم بطريقة إيجابية.

نظم بيت ثقافة أم الحويطات ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ على السيد أحمد، كما عقد بيت ثقافة القصير ورشة فنية للرسم على الوجة، ورسم حر مع المدربة ولاء شكرى وأسماء عبدالرحيم، وذلك ضمن خطة المجلس القومى للمرأة بمنطقة حى الزهراء بالقصير تحت عنوان «المرأة صانعة السلام» والتي تهدف إلى نشر السلام ومحاربة التطرف والإرهاب ضمن برنامج حياة كريمة ببيت ثقافة القصير.

أقام قصر ثقافة الغردقة ورشة بعنوان «الأداء المسرحي» التي تحدث فيها أحمد محمد، عن أهمية المسرح وكيفية الوقوف على خشبة المسرح، فهو فن يجسد فيه الممثلون النص المكتوب، فيكَوّن معني تمثيلي حسب رؤية المخرج، وهو وسيلة لتعلم الطفل من خلال المحاكاه، كما أن المسرح يعطي الثقة بالنفس للفرد ويقدم عناصر المرح والفكاهة والترفيه للمشاهد، ويعتبر المسرح أبوالفنون لكونه يشتمل على جميع عناصر العمل المسرحي، فيما أقام قصر ثقافة أبورماد ورشة فنية للأطفال لعمل لوحات فنية بالفوم بمشاركة محمد أحمد.