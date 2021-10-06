ضبط ٢٩٠ طن مواد كيماوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ،والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة تموين بلبيس بتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية، وتم شن حملة على مصنع كيماويات بجمعية المهندسين العرب بوابة ٩، وتم تحرير المحضر رقم ٢١٣٩٨ جنح بلبيس ضد المدير المسئول«ا٠ع٠ع»، وتم التحفظ على ٢٩٠ طن مواد كيماوية داخل المصنع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، عبارة عن كحول، ماء مقطر سعودى، ملح سياحات، خل، ماده اكتى فور، صابون سائل، ملح صينى، سولفين، صودا كاويه، كلورايد بوتاسيوم ،حمض كبريتيك، مذيب صد للسيارات.