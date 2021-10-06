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«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي لأطباء النساء والتوليد بـ «طيبة التخصصي»

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«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي لأطباء النساء والتوليد بـ «طيبة التخصصي» «الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي لأطباء النساء والتوليد بـ «طيبة التخصصي»

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اعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، قيام مستشفى طيبه التخصصي، بجنوب الأقصر يوما علميا لقسم النساء والتوليد، لمناقشة أكثر الأمراض الشائعة والمترددة على القسم، أهمها: مرض «تخثر الدم داخل الأوعية الدموية» .

وقام بالشرح الدكتورمحمود حمزة كشك أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، كما تم مناقشة ما هو جديد من تقنيات علاج وجراحات النساء والولادة وللمحافظة على تماشي القسم مع المعايير العالمية للأداء ولمواكبة حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير أحدث وأدق الخدمات العلاجية لمرضاها .

وأوضح ان السبب الأكثر شيوعًا للنزيف الشديد غير الطبيعي أثناء الحمل، وقد يتسبب في تسمم الحمل، موت الجنين، وانسداد السائل الأمنيوسي وتأكيد التحاليل الطبية الضرورية لتشخصيه ودلالاته القاطعة لإنقاذ حياه الأم والجنين في الوقت اللازم .

وعُقد اليوم العلمي تحت إشراف رئيس القسم «الدكتورة أميمة مدني»، وبحضور المدير الطبي بالمستشفى ورؤساء الأقسام والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض .

المصرى اليوم

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