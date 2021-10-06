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الكنيسة تعلن حقيقة الحالة الصحية للأنبا باخوميوس مطران البحيرة

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الكنيسة تعلن حقيقة الحالة الصحية للأنبا باخوميوس مطران البحيرة الكنيسة تعلن حقيقة الحالة الصحية للأنبا باخوميوس مطران البحيرة

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أصدرت ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بيانًا رسمياً طمأنت خلاله أبناء الايبارشية ومحبي الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، على الحالة الصحية له، وأنه بخير ويمارس عمله الرعوي بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أنه صلى أمس صلوات العشية أمس بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور.

وقالت المطرانية في بيانها: تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء في كل مكان أن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل يومي من مقر المطرانية بدمنهور.

وتابعت:«قام نيافته أمس بصلاة عشية وتطييب رفات القديس موريس بكنيسة مار مرقس بكرمه دمنهور والتي أحضرها نيافته من كنيسته بسويسرا في ٥ أكتوبر ٢٠١٣، وأودعها بجوار رفات القديس سمعان الخراز والقديسة فيرينا بالكنيسة ذاتها، ولا صحة لما يتم تداوله على صفحات الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي.

واهابت المطرانية بكل من ينشر أو ينقل الأخبار أن يدقق ويتحقق قبل أن يصدق لكي نتقي معًا شر الشائعات.

المصرى اليوم

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