محافظ جنوب سيناء يضع اكليلا من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول

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وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة في مدينة طور سيناء، احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، رافق المحافظ اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري ثم قامت موسيقى الشرطة بعزف سلام الشهيد.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع قيادات القوات المسلحة، ومواطني جنوب سيناء وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، وعودة كل حبة رمل في سيناء إلى حضن الوطن.

وأكد أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة من قبل بسواعد أبنائها، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى. وأشار إلى أنه جرى إنفاق مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى. كما قدم التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي بذلوها من أجل إعادة هذا الجزء العزيز إلى الوطن، ومن أجل التضحيات التي مازالوا يقدمونها لأمن واستقرار البلاد. وأوضح أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام تعد فرصة لغرس الانتماء والوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وذلك من خلال استعراض بطولات الجيش المصري، التي لا تنتهي على مر التاريخ.