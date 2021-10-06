إحباط محاولة تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومنشطات عبر ميناء الإسكندرية (صور)

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أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة بجمرك الإسكندرية برئاسة الدكتور قدري هابيل مدير عام الحركة بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناء على إخبارية مقدمة من العقيد حسام موسي فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بميناء الإسكندرية، والإدارة العامة الحركة ونقاط الفحص جمرك اسكندرية، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 حاوية قادمة من الصين وشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم ٣٧ طن .

تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة عبدالحميد فرج مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى، وعلاء كامل مدير ادارة الفحص والمعاينة الثانية والدكتور وجيه مدير إدارة الحركة بالحاويات وعاطف الدسوقي مدير إدارة الأمن الجمركي وكريم سعدون رئيس قسم التعريفة وحمدي عامر وإسلام محمدي مأموري الحركة، فتبين أن في مقدمة الحاوية عدد من الطرود التي تحتوي على محضرات طعام ومضرب بيض منزلية كهربائية، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليون 986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 ألف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية .

وقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الاسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة .

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 32 مليون قرص تخسيس ومكملات وأدوات تجميل قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)