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فريق كرة بالنادي الأهلى يستعد للموسم الجديد بمواجهة ودية أمام

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فريق كرة الماء بالنادي الأهلى يستعد للموسم الجديد بمواجهة ودية أمام الزمالك فريق كرة بالنادي الأهلى يستعد للموسم الجديد بمواجهة ودية أمام

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الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة وليد عزت إلى تجهيز كل اللاعبين، قبل انطلاقة مباريات الدوري وكأس .

ويخوض الفريق مباراة ودية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء أمام ، في إطار الاستعداد القوي للموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد شارك في البطولة الودية بمشاركة أندية هليوبوليس والشمس والجزيرة، التي أقيمت على حمام سباحة نادي الجزيرة.

وقال وليد وصفي، المدرب العام لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق استفادة كبيرة من المشاركة في بطولة الجزيرة الودية، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بشكل جيد خلال فترة الإعداد، خاصة أن الجهاز الفني حريص على الوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية وبدنية، قبل انطلاق بطولات الموسم الجديد، التي تبدأ في منتصف أكتوبر الجاري، بمواجهات كأس مصر.

وأضاف أن الفريق يضم عناصر مميزة، كما أن الجهاز الفني حرص على دمج أصحاب الخبرة مع اللاعبين الشباب، وتم التعاقد مع صفقات مميزة، مشيرًا إلى أن تشكيلة الأهلي الحالية رائعة للغاية، وتم تدعيم كل المراكز التي كان يحتاجها الفريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي م

المصرى اليوم

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