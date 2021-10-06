سيدات سلة الأهلي يواجه هليوبوليس فى بطولة منطقة القاهرة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة، مهمة، اليوم الأربعاء، أمام فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ثالث جولات الفريق في بطولة منطقة القاهرة.

من المنتظر أن تنطلق المباراة، في السابعة والنصف مساء اليوم، على صالة جامعة حلوان، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، بقيادة على هاشم المدير الفني، بعدما خاض الفريق مباراتين في البطولة، وحقق الفوز في المباراة الأولى أمام فريق الشمس بنتيجة 74-37، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام الطيران بنتيجة 91-55.

ويعقد هاشم محاضرة مهمة مع لاعبات فريق سيدات سلة الاهلي، قبل انطلاق مباراة اليوم لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعبة، والتركيز على الإيجابيات وتلافي السلبيات التي شهدتها مباراتا الشمس والطيران وعلاج إي أخطاء والارتقاء بمستوى اللاعبين على الصعيد الفني والبدني. وأكد المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، أن الفريق قدم أداء جيدا خلال مباراتي الشمس والطيران في أفتتاح الموسم الجديد على المستوى البدني والفني.

وأضاف على هاشم، أن الجهاز الفني واللاعبات استفاد بشكل كبير من فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، التي استطاع من خلالها تجهيز اللاعبات فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز. وقال على هاشم، إن الجهاز الفني قام بدراسة الفريق المنافس بشكل جيد في بطولة منطقة القاهرة، مؤكدا أن هناك حالة من التركيز الشديد بين لاعبات«سيدات سلة الأهلي»، من اجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات والتتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة.