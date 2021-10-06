ضبط متهم بتجارة العملة فى السوق السوداء

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد أحد الأشخاص قام بتلقى العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد .

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام (صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية) نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية " كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد" ، وقيامه بإستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها من "إحدى الدول" على حسابه الشخصى من أحد البنوك , وعقب ذلك يقوم بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.