★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1293) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط (6،5 طن «دواجن ومقطعاتها») بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتحتوى على «سائل إنفصالى دموى – حروق تجميد»وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (5،75 طن «مفروم دواجن – فيليه – لانشون- دوبريهات») معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها «سائل إنفصالى دموى – حروق تجميد» وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لإحدى المصانع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (2،4 طن «دواجن ومقطعاتها») بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتحتوى على «سائل إنفصالى دموى – حروق تجميد»وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية.

كماتم ضبط (9،6 طن «سكر حر – أرز أبيض») بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على نسبة شوائب وأتربة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (2 طن «زيت طعام»مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات بدون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وأتربة – 420 عبوة «زيت طعام» منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (25 طن «أرز تموينى») غير صالح للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على نسبة كبيرة من الكسر والشوائب.. قدرت بــ200000 جنيهاً، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط (أمين عهدة وأمين خزينة بفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة– بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهما (5 فواتير ورقية مزورة قام المذكورين بإصدارها بأسماء بعض التجار التموينين المربوطين على فرع الجملة بدون علمهم للإستيلاء على قيمتها ..قدرت بقيمة مالية 155945 جنيه).  ضبط (1047 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات وإدارة منشأة طبية بدون تصريح من الجهات المعنية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص)، بحوزة (مالك مصحة لتعافى المدمنين بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كماتم ضبط (1٫119117 مليون قطعة مستلزمات طبية «قفاز طبى – شرائط إختبار حمل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر») تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (2،5 طن «أسمدة زراعية مدعمة») محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.