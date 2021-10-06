مدير بجهة حكومية يطلب رشوة للتصديق على شهادات دراسسية

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كشفت اجهزة الامن ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( إحدى السيدات ) بقيام (مدير عام بإحدى الجهات الحكومية) بمساومتها وطلب رشوة منها مقابل التصديق لها على صور شهادات دراسية مزورة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية ، تم ضبط المتهمة وضبط بحوزته صور شهادات دراسية مزورة بإسم الشاكية وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .