الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس

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كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية) بقيام (رئيس إحدى المجمعات الإستهلاكية بالقاهرة، مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به إستلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاسته وذلك لبيعها للمواطنين، وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عمله، إلا أنه قام ببيع بضائع من عهدته وإختلاس قيمتها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.