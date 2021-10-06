ضبط تشكيل استولى على مبلغ مالى من سائق بانتحال صفة رجال شرطة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 اشخاص تبين من التحريات انهم استوقفوا سائق مركبة "توك توك"حال سيره بدائرة القسم وإدعوا بأنهم رجال شرطة ، وقاموا بتفتيشه والإستيلاء منه على مبلغ مالى ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز إتصال لاسلكى"نموذج غير حقيقى" – مبلغ مالى- قيد "بلاستيك") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم .