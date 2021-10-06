أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تُجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
"الرشاش" عميد تقنية "الأرطاوية" في ذمة الله -
"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار -
أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
لا جثث ولا سيارة.. شاهد لغز الحادث الذي حير المصريين -
الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه -
المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر -
شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا -
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط تشكيل استولى على مبلغ مالى من سائق بانتحال صفة رجال شرطة

Print
ضبط تشكيل استولى على مبلغ مالى من سائق بانتحال صفة رجال شرطة ضبط تشكيل استولى على مبلغ مالى من سائق بانتحال صفة رجال شرطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 اشخاص تبين من التحريات انهم استوقفوا سائق مركبة "توك توك"حال سيره بدائرة القسم وإدعوا بأنهم رجال شرطة ، وقاموا بتفتيشه والإستيلاء منه على مبلغ مالى ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز إتصال لاسلكى"نموذج غير حقيقى" – مبلغ مالى- قيد "بلاستيك") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص