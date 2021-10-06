القنوات الإقليمية تحتفل بعيد النصر بمناقشة دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر

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يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بذكري نصر السادس من أكتوبر من خلال تطويع برامج قنوات القطاع احتفالا بتلك المناسبة المجيدة، وذلك بعرض مجموعة من الاغاني الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة بذكري حرب أكتوبر، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكري النصر.

ومن أمثلة البرامج المطوعة للمناسبة:

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج بيتي جنتي حيث يناقش دور المرأة في حرب أكتوبر، برنامج الكاميرا بين الناس في حلقة بعنوان بناء الوطن من نصر أكتوبر، برنامج مصر المستقبل، برنامج بالريشة والقلم وتناقش أثر نصر أكتوبر في تشكيل الشخصية الثقافية للمصريين، برنامج روضة الرحمن للحديث عن الانتصارات في الإسلام.

قناة القنال: تقدم برنامج يوم جديد، برنامج مزيدا من التفاصيل، برنامج القنال اليوم في حلقة خاصة بنصر أكتوبر، برنامج تملي معاك حلقة خاصة ببث اغاني عيد النصر، برنامج أشهر عبور في التاريخ، برنامج فكرني شكرا.

قناة الإسكندرية: تعرض برنامج صباح إسكندرية وحلقة خاصه للاحتفال بذكري ال٤٨لحرب أكتوبر المجيدة،ببكرة احلي ويناقش الدروس المستفيدة من نصر أكتوبر، برنامج الخط الساخن، برنامج حكايات وبنعشها وحلقة عن حكايات من المجتمع ودور المرأة المصرية في أكتوبر، برنامج مكتبة الإسكندرية تستعرض الحلقة متحف السادات، برنامج حوار اليوم حلقة بعنوان أكتوبر ملحمة النصر والبناء.

قناة الدلتا: تعرض برنامج صباح الدلتا، برنامج خير الكلام حلقة بعنوان سيناء، ارض الامجاد، برنامج ارض الخير، برنامج النص الحلو جوه البيوت ويعرض دور المرأة في حرب أكتوبر، برنامج دلتا مصر، برنامج من بلدي

قناة طيبة :تقدم برنامج صباح طيبة في حلقة خاصة للاحتفال بذكر نصر ٦ أكتوبر، وبرنامج حياتنا، وبرنامج شارع الجنوب.

قناة الصعيد: تعرض برنامج صباح الصعيد حلقة خاصة عن بطولات وتضحيات رجال الجيش الذين حققوا نصر أكتوبر، برنامج دويتوحلقة عن افلام أكتوبر، برنامج ست الستات حلقة عن أم الشهداء نموذج التضحية من أجل الوطن، برنامج آخر النهار.

كما تتضمن خريطة عرض القنوات تقديم عدد من الأفلام الدرامية والتسجيلية والفترات المفتوحة التي تتعرض لذكري النصر العطرة، ومن أمثلة الأفلام التسجيلية من إنتاج الشؤون المعنوية: فيلم القرار،سيناء ارض البطولات، أجنحة الغضب، خطوة السلام، أنور السادات، ايام النصر، ومن الأفلام الدرامية: فيلم الطريق إلى ايلات، فيلم أبناء الصمت، فيلم حكايات الغريب ،فيلم العمر لحظة، فيلم حائط البطولات، إلى جانب عرض الاغاني الوطنية الخاصة بمناسبة نصر أكتوبر والفترات المفتوحة مثل :الفترة المفتوحة أكتوبر شهر النصر، وعرض أوبريت أكتوبر النصر، وأوبريت حكايات الجندي صابر عن انتصارات أكتوبر.