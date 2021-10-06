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مياه بني سويف : التشغيل التجريبي لمحطة معالجة تزمنت بعد التطوير

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مياه بني سويف : التشغيل التجريبي لمحطة معالجة تزمنت بعد التطوير مياه بني سويف : التشغيل التجريبي لمحطة معالجة تزمنت بعد التطوير

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اجتمعت المهندسة دينا عمر سليمان ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالقائمين على أعمال تطوير محطة معالجة ( تزمنت/بني سويف) و تحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية وذلك لمناقشة أعمال التطوير و الوقوف علي آخر المستجدات و التطورات و بدء التشغيل التجريبي للمحطة.

وأضافت أن تطوير محطة معالجة "تزمنت" من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية، يأتى فى إطار استراتيجية الشركة فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى كأحد مساعى وأهداف الشركة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وحماية مواردنا المائية.

المصرى اليوم

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