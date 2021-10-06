ورش تدريب لأعضاء هيئة التدريس لتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني بجامعة الأقصر

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تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، دورات تدريبية وورش عمل المنعقدة بكلية الحاسبات والمعلومات، بشأن تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تحويل الكتاب الورقي إلى إلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة أن تلك الورش تأتي في إطار حرصها على إنجاز تجهيز المقررات الدراسية للطلاب في وقت قياسي، مشيرا إلى أنه لا إجبار لأي عضو هيئة تدريس على تحويل الكتاب الورقي إلى الكتروني، لكن مع إلزام كل عضو هيئة تدريس لا يشارك في عملية التحويل أن يوفر مصدرا للمادة العلمية للطلاب، وعدم بيع المذكرات داخل الجامعة أو خارجها، وذلك فى إطار توجه الجامعة لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والأصعدة.

وشدد الدكتور محمد محجوب خلال تفقده أعمال الورش التدريبية على رفع المقررات الدراسية على المنصة التعليمية للجامعة بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.

ولفت رئيس الجامعة إلى تشكيل لجان لبحث مدى مطابقة الكتاب الإلكتروني للمواصفات والتوصيف، لافتا إلى أن اللجان استقرت على تعميم الكتاب الإلكتروني ليكون شاملا لكل الأمور التفاعلية فى التعليم الأون لاين، بما يضمن شمول رؤية عضو هيئة التدريس ورسالته من المادة والهدف من تدريس المقرر الدراسي.