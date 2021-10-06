أخبار عاجلة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة -
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية -
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟ -
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة -
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة -
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر -
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء -
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية -
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» -
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عرض مسرحية «قاع» على مسرح السلام غدًا

Print
عرض مسرحية «قاع» على مسرح السلام غدًا عرض مسرحية «قاع» على مسرح السلام غدًا

لاقتراحات اماكن الخروج

يستقبل مسرح السلام العرض المسرحي «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان محمد مرسي، وستكون العروض الخميس والجمعة الموافق ٧ و٨ أكتوبر في تمام الثامنة مساء، وذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، حيث يقدم العرض بالمجان.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «قاع» هو مشروع تخرج ورشة «نجوم المستقبل» والتي أقيمت بالفرقة العام الماضي، يناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك. عرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص