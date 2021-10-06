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ضبط مصنعين لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص في المنيا

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ضبط مصنعين لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص في المنيا ضبط مصنعين لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث في المنيا، مصنعين لتصنيع حلوي المولد بدون ترخيص ومصادرة 900 كيلوجرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط مصنعين حلوى حمراء، بدون ترخيص ومصادرة (٩٠٠كيلو حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمي).

كما تم ضبط 131 مخالفة تموينية متنوعة في مجال المخابز، ومصادرة 23 شكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠كيلو، وفى مجال متابعة الأسواق، ضبط سيارة محملة ٣طن ألبان غير صالح للاستخدام الآدمي، و12 محضر ذبح خارج السلخانة ومصادرة 55كيلو لحوم غير صالح للاستخدام الآدمي .

المصرى اليوم

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