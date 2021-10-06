«طب الأقصر» تنتهي من الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد

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أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الطب بطيبة، في إطار متابعته لاستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

شملت جولة رئيس الجامعة، والتي رافقه خلالها الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ المكاتب الإدارية والمعامل، ومركز الاختبارات الإليكترونية، وقاعات التدريس، للوقوف على مدى استعداد الكلية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة الجدد هذا العام.

أوضح رئيس الجامعة أن كلية الطب أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أن معامل الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لتمكين الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المدينة الجامعية بدأت في إجراءات تسكين الطلاب طبقًا للقواعد المعمول بها في الجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الكلية تضم أعضاء هيئة تدريس، بكافة التخصصات، مبينًا أن الكلية تستقبل الطلبة بنظام التحويل للعام الجامعي الأول للطلاب.

وأشار الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، إلى أن كلية الطب بجامعة الأقصر لديها إمكانيات حديثة، منها معمل المهارات والذي يضم أحدث جهاز للذكاء الاصطناعي، يتيح للطالب التعلم الفعال، وهو مغذى بأكثر من سيناريوهات لحالات مرضية لتدريب الطلاب على التعامل مع المريض، كما يمكّن الجهاز قياس وتقييم تفاعل الطالب.

يذكر أن كلية الطب بجامعة الأقصر تدخل الخدمة التعليمية هذا العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصدور القرار الوزارى رقم ٥٨١٧ بتاريخ ٩/٢٩ لسنة ٢٠٢١م، لبدء الدراسة بكلية الطب بجامعة الاقصر وذلك بنظام التحويل.