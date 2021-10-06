أخبار عاجلة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة -
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية -
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟ -
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة -
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة -
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر -
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء -
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية -
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» -
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«طب الأقصر» تنتهي من الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد

Print
«طب الأقصر» تنتهي من الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد «طب الأقصر» تنتهي من الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الطب بطيبة، في إطار متابعته لاستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

شملت جولة رئيس الجامعة، والتي رافقه خلالها الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ المكاتب الإدارية والمعامل، ومركز الاختبارات الإليكترونية، وقاعات التدريس، للوقوف على مدى استعداد الكلية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة الجدد هذا العام.

أوضح رئيس الجامعة أن كلية الطب أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أن معامل الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لتمكين الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المدينة الجامعية بدأت في إجراءات تسكين الطلاب طبقًا للقواعد المعمول بها في الجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الكلية تضم أعضاء هيئة تدريس، بكافة التخصصات، مبينًا أن الكلية تستقبل الطلبة بنظام التحويل للعام الجامعي الأول للطلاب.

وأشار الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، إلى أن كلية الطب بجامعة الأقصر لديها إمكانيات حديثة، منها معمل المهارات والذي يضم أحدث جهاز للذكاء الاصطناعي، يتيح للطالب التعلم الفعال، وهو مغذى بأكثر من سيناريوهات لحالات مرضية لتدريب الطلاب على التعامل مع المريض، كما يمكّن الجهاز قياس وتقييم تفاعل الطالب.

يذكر أن كلية الطب بجامعة الأقصر تدخل الخدمة التعليمية هذا العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصدور القرار الوزارى رقم ٥٨١٧ بتاريخ ٩/٢٩ لسنة ٢٠٢١م، لبدء الدراسة بكلية الطب بجامعة الاقصر وذلك بنظام التحويل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص