ضبط 3 مصانع مخالفة للبيئة و4 عيادات بيطرية بدون ترخيص في حملة بالقليوبية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة للتفتيش على المنشأت الصناعية والعيادات البيطرية للتاكد من الاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحه وسلامه المواطنين في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد واحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين

ففى حى شرق شبرا الخيمة قام اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق بالتنسيق مع الاجهزه التنفيذيه بالتفتيش والرقابة على المنشآت ومنها المنشآت الصناعية والورش غير المرخصة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين ومخالفة لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى والموجوده داخل التكتلات السكنية

اسفرت الحمله عن ضبط ٣ مصانع تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم وجود سجل بيئى وخطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وعدم التخلص الآمن للمخلفات الصلبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين

كما قام طلال رببع نائب رئيس مركزومدينة الخانكة والدكتور مجدي رباح مدير الادارة البيطرية وناهد رمضان مفتشة تموين الخانكة بالمرور على بعض عيادات الطب البيطري على مستوي المدينة وابوزعبل والمنايل وتم عمل 4 محاضر بعدم وجود ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدم وجود الطبيب المسؤل عن العيادة ووجود صاحب المنشاة وهو من يقوم بممارسة المهنة وعلاج الحيونات ويعتبر ذلك مخالفا وجاري تكثيف الحملات لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاج.

حملة بيطرية فى القليوبية