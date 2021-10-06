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"تقني عسير" ينظم محاضرة حول استخدام ذكاء الأعمال بالتقارير التفاعلية

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بهدف إبراز التجارب والممارسات المتميزة في المنشآت التدريبية بالمنطقة

نظّمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، ممثلة في مركز التميز المؤسسي ضمن مبادرة (زيارة التميز الافتراضية)، محاضرة عن بُعد بعنوان استخدام ذكاء الأعمال في التقارير التفاعلية، والتي ألقاها وكيل الجودة بالكلية التقنية بخميس مشيط (بنين) مهدي القحطاني.

تهدف المحاضرة إلى إبراز التجارب والممارسات المتميزة في المنشآت التدريبية بمنطقة عسير (كليات تقنية بنين وبنات ومعاهد صناعية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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