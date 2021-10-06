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تحول اسم المذيعة ريهام سعيد، للأكثر بحثاً عبر محركات البحث جوجل، بسبب حديثها عن تعرضها للسحر الأسود في بث مباشر عبر حسابها الخاص على فيس بوك.

في التفاصيل، كشفت سعيد عن تعرضها للكثير من الأزمات في حياتها على كافة المستويات الشخصية، وإنها توجهت للسؤال للداعية مصطفى حسني، الذي نصحها بالاعتماد على سورة البقرة بشكل دائم.

وقالت ريهام سعيد، في البث المباشر: «قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة».

وقالت إنها كانت تستعين بقراءة سورة البقرة لكن هناك شيء كان يمنعها عن تكملتها، ويمنعها عن التسبيح وقراءة الأذكار أيضا، لافتة إلى أنها تصلي وتشعر بالانهيار وقت الصلاة، ولكنها تريد المواظبة على قراءة سورة البقرة والدعاء.