السديس يشيد بما تقدّمه اللجنة العليا للعمرة في خدمة الحرمين وقاصديهما

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قال: تقدم عملاً متميزاً في تذليل الصعاب ليؤدي القاصدون مناسكهم بكل يسر

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تقدمه اللجنة العليا للعمرة من إنجازٍ في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع اللجنة.

وقال معاليه: إن اللجنة تقدم عملاً متميزاً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتذليل الصعاب ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، ولتكون عمرتهم آمنة.

كما أكّد على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة التطورات والاستفادة من التقنية الحديثة في آلية تطبيق إجراءات العمرة الآمنة وتحقيق المقصد في التسهيل على المعتمرين في أدائهم مناسكهم.

وفي الختام، دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.