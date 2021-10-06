اتحاد الكرة يرسل مشروع تعديلات اللائحة للفيفا (تفاصيل)

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، نص مشروع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في انتظار رده للإعلان عن الخطوة المقبلة لتنفيذ بقية خارطة الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري.

كان الاتحاد المصري قد تلقى الثلاثاء مشروع التعديلات التي تقدمت به عدد من الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية.

وسبق للاتحاد المصري مخاطبة FIFA بشأن رغبة عدد من الأندية في عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي أقرتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي واعتمدها الاتحاد الدولي في يونيو الماضي.

كما جاء إرسال نص التعديلات المقترحة إلى الاتحاد الدولي بناء على طلبه.