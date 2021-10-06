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كيروش يستقر علي بديل الشناوي أمام منتخب ليبيا

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كيروش يستقر علي بديل الشناوي أمام منتخب ليبيا كيروش يستقر علي بديل الشناوي أمام منتخب ليبيا

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طالب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، عصام الحضري تجهيز محمد أبوجبل حارس مرمي الوطني، تمهيدا للدفع به في مباراة ليبيا المقرر لها الجمعة المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر تحسبا لعدم قدرة الشناوي على العوده للتدريبات أو تأثر مستواه من جراء الإصابة خلال المباراة ومنحة راحة كافية للدفع به في مباراة ليبيا الثانية المقرر لها ١١ أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك خشيه كيروش تفاقم إصابة الحارس في تدريبات الأربعاء والخميس وزيادة مدة غيابه عن المباريات الرسمية.

وكان المنتخب أدى تدريباته أمس الثلاثاء، وخضع محمد صلاح لتدريبات استشفائية على أن يتم الدفع به في تدريبات اليوم وغدا.

المصرى اليوم

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