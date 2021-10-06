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شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

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شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مران ، الذي اقيم مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي ليبيا، ولم يستطع على إثرها استكمال المران.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية إن وائل جمعة أكد أن محمد الشناوي، تعرض للإصابة بكدمة، لم يستطع على إثرها استكمال المران، ولكن ما أعلمه أن الحارس تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية».

وأضاف: «الشناوي، سيجري أشعة يوم الأربعاء، وسيحدد على إثرها موقفه من المشاركة في مباراتي ليبيا».

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي الجمعة والإثنين، القادمين في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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