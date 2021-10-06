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العسال يفجر مفاجأة صادمة في قرار وزير الرياضة بشأن إيقاف واستبعاد مرتضي منصور (صور ومستندات)

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العسال يفجر مفاجأة صادمة في قرار وزير الرياضة بشأن إيقاف واستبعاد مرتضي منصور (صور ومستندات) العسال يفجر مفاجأة صادمة في قرار وزير الرياضة بشأن إيقاف واستبعاد مرتضي منصور (صور ومستندات)

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فجر المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك مفاجاة من العيار الثقيل بخصوص قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 520 الخاص بايقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرعي والمنتخب برئاسة المستشار مرتضي منصور.

صور ومستندات بطلان ايقاف مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

وقال العسال في تصريحات خاصة للمصري اليوم إن قرار وزير الشباب والرياضة، اقتصر على وقف مجلس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بند واحد فقط من اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى اللائحة فى حين لم يمس باقى الاختصاصات، منها الدعوة لعقد الجمعيات العمومية والبت فى طلب العضويات وتلقى الشكاوى.

صور ومستندات بطلان ايقاف مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

وتابع المستشار القانوني لنادي الزمالك : بند إدارة شؤون النادي والذى اقتصر عليه قرار الوزارة هو بند واحد فقط من ثلاثة وعشرون بند لم يشملها القرار.

وشدد علي أن اختصاص مجلس مرتضى منصور مازالت سارية ومن ثم أى قرار من اللجان المعينة، خاصة الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنادى باطل بطلان مطلق.

صور ومستندات بطلان ايقاف مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

وناشد محمود العسال المسؤولين ووزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومديرية الشباب والرياضة بانقاذ نادي الزمالك والتدخل سريعا لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تعيد النادي وفرقه الرياضية وأعضاء جمعيته العمومية لعصور الظلام ودوامة الصراعات والمحاكم.

وأكد أن القانون واللائحة تخول لوزير الرياضة التدخل واستخدام سلطاته في إعادة المجلس للدعوة للانتخابات وتسليم النادي بعد ذلك للجنة القضائية التى ستشرف علي الانتخابات لتفويت الفرصة علي أي مرشح للطعن علي الانتخابات المقبلة.

صور ومستندات بطلان ايقاف مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

وحذر العسال من أي قرار جديد سواء بتاجيل الانتخابات أو السماح للجنة المؤقتة بالدعوة لها مرة ثانية لأن ذلك سيبطل الانتخابات بعد أول دعوى قضائية.

المصرى اليوم

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