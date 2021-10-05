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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، السفير محمود طلعت، سفير مصر الجديد لدى الفاتيكان بمقر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لبحث أوجه التعاون والتواصل فيما يتصل بحوار الأديان والثقافات والحضارات لصالح الإنسانية.

وأهدى وزير الأوقاف إلى السفير محمود طلعت نسخًا من مطبوعات الأوقاف المترجمة إلى العديد من اللغات الأجنبية في هذا المجال وبخاصة تلك المترجمة إلى اللغتين الإيطالية والإنجليزية، وهو ما نال إعجاب وثناء سعادة السفير، وثمّن ذلك الجهد العظيم من أجل مد جسور التواصل بين الأمم والشعوب.

وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد لدى الفاتيكان

وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد لدى الفاتيكان