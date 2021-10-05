محافظ المنيا يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز ابوقرقاص

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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الثلاثاء، مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز أبوقرقاص، والتي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر بإجمالي 12 فصلا على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.

وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية يجري تنفيذ 211 مشروعا ً بتكلفة مليار و960 مليونا و520 ألف جنيه منها 25 مشروعا بالعدوة و46 بمغاغة و63 بأبوقرقاص و52 بملوى و25 بديرمواس.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كل التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبدالفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

افتتاح مدرسة السلام بابو قرقاص في المنيا