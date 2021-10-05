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رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي

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رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية سير العمل بمركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعى وهو أحد مراكز التطعيم بالجامعة الذى يقدم اللقاح ضد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تابع مبارك يرافقه الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الكلية، والدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات وكان فى استقبالهم الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية ‏والمشرف على مراكز التطعيم تطبيق إجراءات إعطاء اللقاح الذى يتم تحت إشراف فريق طبي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع المتقدمين لأخذ التطعيمات.

وأوضح مبارك أنه تم تطعيم حوالى ٤٣ الف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب حتى الآن وجارى العمل على الإنتهاء من تطعيم جميع الأعداد من خلال ٨ مراكز تطعيم منتشرة بكليات الجامعة لتغطية جميع الأماكن، مؤكدا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بإعطاء التطعيمات لجميع منسوبى الجامعة تنفيذا لخطة وتوجيهات الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، خاصة وأن اللقاح أصبح اجباري علي جميع الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولن يسمح لأي طالب بالتواجد داخل الكلية أو متابعة العملية التعليمية دون الحصول علي جرعتي اللقاح، موجها بتكاتف الجميع للانتهاء من إعطاء التطعيمات للأعداد المستهدفة.

المصرى اليوم

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