غلق وتشميع 9 محلات بطريق السادات ومنطقة المحمودية في أسوان

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واصلت الأجهزة المعنية جهودها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن إزالة الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق حي جنوب .

ونجحت فعاليات الحملة في غلق وتشميع ٩ محلات بطريق السادات ومنطقة المحمودية لإداراتها بدون ترخيص، بجانب رفع 1200 حالة إشغال طريق شملت مصادرة 150 كرسى و75 تربيزة و14 ثلاجة عرض، و25 جالون بويات متنوعة، و12 جهاز كهربائى، و15 ميزان حيث تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، كما تم ضبط 20 كرتونة مأكولات مختلفة وتم توريدها لمؤسسات دار البنين والبنات .

شارك في فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة ورئيس حي جنوب وشرطة المرافق مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات الوحدة المحلية .