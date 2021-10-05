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إنبي: يجب تحجيم الأسعار في سوق انتقالات اللاعبين

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إنبي: يجب تحجيم الأسعار في سوق انتقالات اللاعبين إنبي: يجب تحجيم الأسعار في سوق انتقالات اللاعبين

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قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن دخول رجال الأعمال في الدوري الممتاز، زاد من قوته وصعوبته.

وأضاف عبدالناصر محمد، في تصريحات تليفزيونية، إن نادي إنبي من الأندية المستقرة التي تلقى دعما كبيرا وهذا ما ينعكس على نتائج الفريق بالدوري.

وتابع: «أندية الشركات الصاعدة تزيد من صعوبات الموسم القادم، لما يمتلكونة من إمكانيات، والميركاتو الصيفي كان مستعلا للغاية، إنبي يتمتع با ستقرار إداري وسياسة النادي لم تتغير منذ سنوات».

وواصل: «يجب أن يتم تحجيم الأسعار بسوق انتقالات اللاعبين كي تستمر الأندية في إبرام تعاقداتها دون تعثر».

وأردف: «نحن نمتلك قاعدة مميزة من الناشئين، ولن نفرط في أي لاعب من قوام الفريق الأساسي حتى يتأثر مستوى الفريق مثلما حدث برحيل حمدي فتحي ومجدي أفشة».

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