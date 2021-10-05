فاروق جعفر: كارتيرون رفض عودة أسامة نبيه للجهاز الفني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، رفض عودة أسامة نبيه، إلى منصب المدرب العام.

وكان أسامة نبيه، تقدم باستقالته من منصبه عقب نهاية الموسم الماضي، بسبب عدم حصوله علة مكافأة الفوز بالدوري، قبل أن يتقدم بإعتذار لمجلس الإدارة والجماهير، عن البيان الذي أصدره ليعلن من خلالها استقالته.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «أسامة نبيه، مهمته انتهت مع نادي الزمالك، حيث رفض كارتيرون، عودة المدرب إلى منصبه مرة أخرى، بعد الاستقالة التي تقدم بها عقب نهاية بطولة الدوري».

وأضاف: «المدرب الفرنسي، قرر الاستمرار في تلك الفترة بدون مدرب عام، ولكن بالتأكيد مع بداية الموسم المقبل، سيكون هناك مدرب عام مصري في الجهاز الفني، خاصة أنه لا يوجد أي مدرب مصري في الجهاز الفني بعد رحيل أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود».

وأوضح: «لم أرشح أسماء أي مدربين لتولي منصب المدرب العام، نحن سنجتمع كلجنة مع كارتيرون ونتناقش في وجهات النظر، لأنه لا يصح أن يكون الجهاز الفني بالكامل غير مصري».

وأشار: «الفريق ليس بحاجة إلى مدير كرة، في الفترة الأخيرة من الدوري كانت هناك سيطرة من المدير الفني وانضباط، وحسين السيد مسؤول عن النواحي الإدارية الخاصة بفريق الكرة وهو بمثابة مشرف عام على الكرة، ولا نحتاج لأن نضم مدير كرة يعمل تحت إشراف حسين السيد أو العكس».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة توسكر الكيني، المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في كينيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.