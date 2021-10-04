بعد فيسبوك .. مستخدمون يبلغون عن أعطال في «يوتيوب وزووم ونتفليكس وفايبر»

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أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، يوم الاثنين، بمواجهتهم مشاكل في استخدام منصات « زووم » و« يوتيوب » و« نتفليكس » و« فايبر ».

وشهدت أهم مواقع التواصل الاجتماعي أعطالا منذ ساعات، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم شركات « فيسبوك » و« تويتر » و« جوجل » و« أمازون »، حسب روسيا اليوم.

وأكدت شركة « فيسبوك » أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة «فوربس» بأن مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم « فيسبوك » بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.