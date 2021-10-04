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طلعت يوسف يحسم انضمام مدافع سوهاج للإسماعيلي

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طلعت يوسف يحسم انضمام مدافع سوهاج للإسماعيلي طلعت يوسف يحسم انضمام مدافع سوهاج للإسماعيلي

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يخضع محمد صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، لفترة اختبار في النادي الإسماعيلي، قبل إتمام التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشترط طلعت يوسف، المدير الفني للإسماعيلي خضوع اللاعب لاختبار فني، للحكم على مستواه، قبل اتمام التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

واشترك محمد صبري، في مباراة الإسماعيلي الودية مع طلائع الأسطول، التي اقيمت مساء الاثنين، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، وينتظر اللاعب قرار الجهاز الفني، بشأن انضمامه لصفوف الفريق أو البحث عن عرض آخر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش .

المصرى اليوم

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