بعد التعطل العالمي.. تعرف على خسائر فيسبوك وتويتر وأبل في بورصة وول ستريت

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لم يكن التراجع من نصيب اسهم فيسبوك فقط اليوم في مؤشر ناسداك بعد تعطل خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب ولكن امتد التراجع ليصيب عدد كبير من أسهم الشركات التكنولوجية وشركات التواصل الاجتماعي بعد الإعلانات المتواترة عن إصابة التطبيقات بالتعطل وسط تخوفات من استمرار الأزمة خاصة أنها امتدت إلى ساعات طويلة على غير المعتاد .

وتأثرت بورصة وول ستريت اليوم بسبب تراجع الأسهم الخاصة بشركات التكنولوجيا، وقد تراجع مؤشر ناسداك والذي يضم أسهم الشركات التكنولوجية العالمية بنحو 2 % في ختام التعاملات اليوم .

وتشير البيانات إلى تراجع أسهم شركات أبل وأمازون والفابيت بأكثر من 2 %، كما تراجعت أسهم تويتر بأكثر من 5 % أيضا بعد الإعلان من خلال داون تيتكتور عن وجود شكاوى من خدمات تويتر أيضا.

كما أشارت البيانات إلى اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم الشركات التكنولوجية رغم أنها حظيت بثقتهم على مدى الفترات الماضية ما ساهم في تحقيق هذه الأسهم إلى قفزات متتالية في قيمتها ولكن جاءت أزمة الأعطال اليوم لتطيح بالمكاسب .

وتعتبر أسهم الشركات التكنولوجية من الأسهم القيادية في مؤشر ناسداك واستطاعت جذب الكثير من الاستثمارات وبالتالي أي تاثيرات على أسهم الشركات تؤثر سلبا على المؤشر العام

وشهد سهم جوجل وأمازون تراجع بنحو 2 % على خلفية الإعلان عن تعطل مواقع التواصل الاجتماعي .

على الجانب الآخر أعلنت فيسبوك عبر حسابها على تويتير أن الشركة على علم بالأعطال الموجود حاليا وانها تعمل على حل هذه المشكلة. ولم يكن توقف خدمة فيسبوك الأولى من نوعها ولكن سبق وان تعطل فيسبوك عام 2019 ولكن لم يزيد التعطل عن نحو ساعة ونصف واعلنت الشركة وقتها ان السبب كان عطل فني ليس أكثر.

وبحسب الخبراء اعتبروا أن طول مدة العطل ربما يرجع فكرة تعرض الشركة لوجود أعطال في السيرفرات خاصة مع إعلان فيسبوك أنها اتجهت إلى إصلاح الخوادم يدويا .

في سياق متصل تصدر هاشتاج فيسبوك داون facebook_dowen# l موقع تويتير بأكثر من مليون تغريدة إلى الآن .