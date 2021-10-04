البرلمان الأوروبي: الدعوة لفتح تحقيق حول تورط فيس بوك في جمع الأرباح على حساب الصالح العالم

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دعا عضوان في البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق حول تورط فيس بوك في جمع الأرباح على حساب الصالح العالم في أوروبا ,

ونشر موقع CNN عربي تقريراً بالفيديو منذ قليل من مسربة معلومات من داخل شركة فيس بوك نشرت عشرات الآلاف من صفحات البحث والوثائق الداخلية في برنامج "60 دقيقة" الأمريكي.

وتم الكشف عن هوية مسرّبة معلومات عن فيسبوك نشرت بعض الوثائق الداخلية في الشركة .

وأفاد مراسل CNN برايان ستيلتر أن فرانسيس هوجن مديرة منتج فيسبوك السابقة، والتي عملت على قضايا النزاهة المدنية في الشركة تقول إن الوثائق تظهر أن الشركة تعرف أن منصاتها تُستخدم لنشر الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وتابعت هوجن :"أنهم حاولوا إخفاء هذا الدليل. من جانبها" ، وعارضت فيس بوك بقوة هذه التقارير ضد شركة التواصل الاجتماعي المعروفة .

وبحسب رويترز قام فرانسيس هوجان بإرسال وثائق داخلية إلى صحف ومحامين في العديد من الولايات الأمريكية.

وصدر بيان عن مشرعي البرلمان الأوروبي يطالب بإجراء المزيد من التحقيقات في هذه المزاعم.

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فيس بوك وإنستجرام وواتساب يفشلون في إعادة التطبيقات للعمل حتى الآن

وتعطلت خدمات المواقع «فيس بوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

وقال المشرع الدنماركي كريستل شالدموس:” ملفات فيسبوك والمعلومات المسربة التي عرضها الموظف علينا تكشف بجلاء عن أهمية عدم ترك شركات التكنولوجيا الضخمة تتولى تنظيم نفسها بنفسها ”

وقالت الكسندرا جيز، النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي:” تضع جميع الوثائق الحقائق على الطاولة لتبني قانون أكثر قوة مقارنة مع قانون الخدمات الرقمية الحالي”

وقال متحدث باسم فيسبوك:” نقوم كل يوم باتخاذ قرارات صعبة لتحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والخطاب الضار وبين الخصوصية والأمن للناس.”

وتعطلت خدمات المواقع «فيس بوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

و توقفت الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب».

وأوضح موقع «فيس بوك» في تغريدة على «تويتر» أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى فيس بوك»، مضيفا «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

كما أشارت منصة «إنستجرام» في تغريدة إلى أن «بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق».

وفشلت فيس بوك فى العودة للعمل حتى الآن بعد مرور 5 ساعات على توقف التطبيق في أنحاء العالم

وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي أنه لم تعلن الشركة السبب وراء هذا العطل حتى الآن .

وتابع: «من الممكن أن يكون عطل فني أصاب أجهزة التشغيل في المقر الرئيسي للشركة، وليست هذه هي المرة الولى أن يحدث هذا العطل» .

وتابع: «الشركة قامت بفصل تشغيل الشركة».