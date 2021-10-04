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بعد تعطل الفيسبوك والواتساب.. بطء في التليجرام

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بعد تعطل الفيسبوك والواتساب.. بطء في التليجرام بعد تعطل الفيسبوك والواتساب.. بطء في التليجرام

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قال تطبيق تليجرام، إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ«تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتس آب وماسينغر، وفيسبوك».

وحسب بيان للشركة نشرته الإندبندنت، فمع تعطل واتس آب، الآن لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

وسمى تليجرام ما حدث بأنه «الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا»

وأكد التطبيق أنه «مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء».

وأضاف: «مع انضمام العديد من المستخدمين إلى تليجرام، مرة واحدة اليوم، أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء»، لافتا إلى أن فريقه التقني «يحاول الحفاظ على كل شيء».

وحول طبيعة المشكلة قال تليجرام: «تأثر عدد قليل فقط من المستخدمين، حيث يرى هؤلاء المستخدمون المتأثرون في الغالب تباطؤًا وبعض مشكلات الإشعارات».

وأكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستجرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل

كما حث تليجرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، المستخدمين على حذف واتس آب

المصرى اليوم

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