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رانيا يوسف الأكثر نشاطا على تويتر منذ تعطل فيسبوك وإنستجرام

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رانيا يوسف الأكثر نشاطا على تويتر منذ تعطل فيسبوك وإنستجرام رانيا يوسف الأكثر نشاطا على تويتر منذ تعطل فيسبوك وإنستجرام

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واصلت الفنانة يوسف تغريداتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر منذ انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات إلكترونية مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام قبل قليل لتكون النجمة الأكثر تغريدا عبر تويتر خلال الساعة الماضية.

وجاءت معظم تغريدات رانيا يوسف لتعكس السخرية من توقف فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي أو للتعبير عن تفضيلها لموقع تويتر حيث نشرت تويتة ساخرة: «والله لأرقيك» كسخرية من تعرض «تويتر» للحسد والخوف من توقفه هو الآخر.

وتوالت تغريدات رانيا يوسف التي ضمنتها بوسم «تويتر يجمعنا» وغيرها من الكوميس الساخرة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي.

يذكر أن خدمات وتطبيقات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد توقفت قبل ساعات منها فيسبوك وإنستجرام وواتس آب.

تغريدات رانيا يوسف بعد انقطاع فيسبوك وانستجرام
تغريدات رانيا يوسف بعد انقطاع فيسبوك وانستجرام
تغريدات رانيا يوسف بعد انقطاع فيسبوك وانستجرام
تغريدات رانيا يوسف بعد انقطاع فيسبوك وانستجرام

المصرى اليوم

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