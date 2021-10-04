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فيلم «لا وقت للموت» يحقق أعلى إيرادات منذ تفشي

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فيلم «لا وقت للموت» يحقق أعلى إيرادات منذ تفشي فيروس كورونا فيلم «لا وقت للموت» يحقق أعلى إيرادات منذ تفشي

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قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز إن أحدث أفلام جيمس بوند حصد 121 مليون دولار على مستوى العالم بعد بدء عرضه في مطلع هذا الأسبوع.

وحصد فيلم (نو تايم تو داي) أو «لا وقت للموت» 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والأيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى ثلاثة أيام في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة وأيرلندا.

تأجل عرض الفيلم، الذي يمثل الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريج في دور العميل السري البريطاني، ثلاث مرات منذ تاريخ إطلاقه الذي كان مقررا في أبريل 2020 بسبب الجائحة.

وقالت يونيفرسال في بيان اليوم إن الفيلم حقق 121 مليون دولار دون أن يعرض في الصين، أكبر سوق للأفلام في العالم، وهو أول فيلم من هوليوود تزيد إيراداته على 100 مليون دولار في زمن الوباء، بدون عرضه في الصين. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الصين في نهاية أكتوبر.

ولم يُعرض «لا وقت للموت» بعد في أميركا الشمالية، حيث سيبدأ عرضه في الولايات المتحدة وكندا.

وقررت يونيفرسال ومترو جولدن ماير طرح الفيلم في دور العرض فقط، متجنبة الاتجاه هذا العام من قبل العديد من الموزعين لطرح الأفلام عبر منصات البث الخاصة بهم في نفس الوقت.

وحصل فيلم الحركة، الذي تكلف إنتاجه نحو 200 مليون دولار، على إشادة كثير من النقاد السينمائيين الذين قالوا إنه يستحق الانتظار.

المصرى اليوم

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