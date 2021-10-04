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ماذا لو طالت الأزمة؟ .. أفضل 5 بدائل بعد توقف فيس بوك

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ماذا لو طالت الأزمة؟ .. أفضل 5 بدائل بعد توقف فيس بوك ماذا لو طالت الأزمة؟ .. أفضل 5 بدائل بعد توقف فيس بوك

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بديل فيس بوك بعد تعطل الفيسبوك عن العمل في العالم وتعطلت خدمات المواقع «فيس بوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

و توقفت الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب».

وأوضح موقع «فيس بوك» في تغريدة على «تويتر» أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى فيس بوك»، مضيفا «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

كما أشارت منصة «إنستجرام» في تغريدة إلى أن «بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق».

وفشلت فيس بوك فى العودة للعمل حتى الآن بعد مرور 5 ساعات على توقف التطبيق في أنحاء العالم

Diaspora

ELLO

EyeEm

FamilyWal

NextDoor

..

Diaspora

منصة للتواصل الاجتماعي تأسست في نوفمبر 2010 وهي مشابه لمنصة الفيسبوك تستطيع من خلالهامشاركة الصور مع أصدقائك والتعليق على الاخرين ويمتاز الموقع بالشفافية واحترام الخصوصية الآمنة داخله .

ELLO

ELLO بديل ممتاز لموقع فيس بوك تم إطلاقه في مارس 2014. وهو مشابه لموقع فيسبوك و يتراوح عدد المستخدمين المسجلين فيه ما بين 1.5 مليون إلى 4 مليون مستخدم.

EyeEm بديل آخر لفيس بوك

EyeEm وتم إطلاقه في فبراير 2011 ويشبه منصة انستجرام التى يمتلكها فيس بوك من اعتماد بشكل أكبر على الصور

FamilyWal

Family Wall بديل آخر لموقع فيسبوك وهو مهتم بلم شمل العائلات فى العالم ومشاركة صور العائلة وحوارات العائلة الواحدة لزيادة الترابط الأسرى فى عالم موحش .

NextDoor

Nextdoor هي اجتماعية تهتم بالمجتمع المحلي والجيران المحيطين بك أحد بنود سياسة الخصوصية هي عدم بيع أو تأجير البيانات الخاصة بالفرد طرف ثالث.

المصرى اليوم

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