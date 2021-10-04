أخبار عاجلة

اليوم مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية -
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«يضم صنايعية»: نهاد أبو القمصان عن اخيتارها ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

Print
«يضم صنايعية»: نهاد أبو القمصان عن اخيتارها ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان «يضم صنايعية»: نهاد أبو القمصان عن اخيتارها ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نهاد أبوالقمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس به أسماء محترفين وصنايعية على المستوى القانوني والسياسى والحقوقى، وهذا التشكيل ليس كما كان يحدث في الماضى على الإطلاق بل تشكيل احترافى.

وأضافت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on ، أن من أبرز مهام المجلس متابعة المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان، الذي يشمل توصيات تقبل بعضها وتناقش بعضها وترفض بعضها من أهم الملفات بالمجلس.

وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان قضايا متكاملة، متابعة: كان لى الشرف في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولو كانوا وضعوا لشمس في يمينى والقمر في يسارى لما كنت قبل الحياة بدون حافظ أبوسعدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر