«يضم صنايعية»: نهاد أبو القمصان عن اخيتارها ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

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قالت نهاد أبوالقمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس به أسماء محترفين وصنايعية على المستوى القانوني والسياسى والحقوقى، وهذا التشكيل ليس كما كان يحدث في الماضى على الإطلاق بل تشكيل احترافى.

وأضافت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on ، أن من أبرز مهام المجلس متابعة المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان، الذي يشمل توصيات مصر تقبل بعضها وتناقش بعضها وترفض بعضها من أهم الملفات بالمجلس.

وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان قضايا متكاملة، متابعة: كان لى الشرف في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولو كانوا وضعوا لشمس في يمينى والقمر في يسارى لما كنت قبل الحياة بدون حافظ أبوسعدة.