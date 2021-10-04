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"البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقُّف وسائل التواصل

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"البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقُّف وسائل التواصل "البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقُّف وسائل التواصل
مسؤول بـ"واتساب": لا يعمل لدينا سوى البريد الإلكتروني فقط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تبحث إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي، وفق "العربية نت".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في واتساب لـNBC الأمريكية: "لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني". فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن موظفي فيسبوك لا يستطيعون دخول المبنى بسبب مشكلة بالتصاريح، تمثلت في عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك "أجرى تغييرًا -على ما يبدو- صباح يوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة".

وبحسب مادوري، أثَّر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، التي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

وحتى الآن لا يزال انقطاع خدمات فيس بوك وواتساب وانستجرام وماسنجر مستمرًّا منذ ساعات.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك انقطاع جزئي كبيرة في 14 إبريل 2019 و14 مارس 2019، ومع ذلك يُعتبر الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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