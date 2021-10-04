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"الإرهاق " يبعد حارس الأخضر عن التدريبات.. وتمارين خاصة لـ" الحسن"

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يواصل تحضيراته لمواجهة اليابان ضمن تصفيات مونديال 2022

تعرض حارس مرمى السعودي الأول لكرة القدم، "زيد البواردي" للإرهاق منعه من المشاركة في الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، فيما اكتفى اللاعب "علي الحسن" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

واصل الأخضر اليوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في محافظة جدة، تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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