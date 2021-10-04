وزير الزراعة يحسم الجدل حول استبدال حديقة الأسماك بجراجات

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جولته التفقدية التي قام بها في حديقة الأسماك هدفها الرئيسي ياتي في إطار خطة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الأصول، وهذا مايتم حالياً على غرار ماتم في حديقة الحيوان وحديقة الطفل والأورمان، حيث إن أي أصول للدولة تابعة لوزارة الزراعة تحت أي مسمى نعمل على رفع كفاءتها باستمرار وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

وأكد الوزير في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أن حديقة الطفل من ضمن الأصول التراثية الغالية على قلوب المصريين وتحتل مكانة في قلوبهم خاصة سكان الزمالك»، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على إحتياجات حديقة الاسماك بغية تطويرها وإعادة الرونق عليها عبر تطويرها من جهة الخدمات لزوارالحديقة على عدة أصعدة سواء المفرخ السمكي أو حديقة الطكفل أو بحيرة الاسماك بالاضافة لدروات المياه والأماكن الترفيهية.

وتابع: «بالاضافة للنباتات بها سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الأشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها مع إنشاء قاعدة بيانات حول أهم المواقع الاثرية بالحديقة والتوعية بدورها في خدمة السياحة الداخلية«.

مشدداً على أن الرسالة الواضحة من زيارته ومن الحكومة المصرية أنه لامساس بهذه الحديقة وتواصلت مع وزير السياحة والاثار وأكد لي لأأنه لم يعرض أي شيء ستعلق بجراجات السيارات أو إقتطاع أرض منها كل مايتم هو تطويرها وإعادتها لرونقها الجديد دون أية جراجات أو إقتطاع أرض منها ولم يدرس، كاشفًا عن أن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وكافة الووزارات المعنية والهيئات إتخذ قراراً مهماً مفاده عدم الشروع في عملية تطوير اية حديقة تراثية ومنها حديقة الاسماء دون العرض على المجلس «

وقام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة تفقدية مفاجأة لحديقة الأسماك بالزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها، واستعراض برامج تطوير الحديقة لخدمة الزوار ورفع كفاءتها.